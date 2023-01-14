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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36

Re: Кредобанк

ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32

  andriy_z написав:Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується

Мова про плату за пакет? Десь це працює інакше?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:25

так, плата за пакет. Вперше з таким стикаюсь, не знаю як в інших.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:52

  andriy_z написав:Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.

Це для яких саме пакетів?

У мене в Кредо відкрита "Правильна", але останній рух по ній був ...28.04. Тільки-но зайшов, подивився - начебто усюди нулі висять. Чи це мова про якісь особливі пакети?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00

Искатель у них "правильная" единственный пакет, где нет абонплаты.
lloydbanksua
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