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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36
ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
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cohan
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32
andriy_z написав:
Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується
Мова про плату за пакет? Десь це працює інакше?
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klug
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:25
так, плата за пакет. Вперше з таким стикаюсь, не знаю як в інших.
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andriy_z
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Додано: Суб 14 січ, 2023 08:52
andriy_z написав:
Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.
Це для яких саме пакетів?
У мене в Кредо відкрита "Правильна", але останній рух по ній був ...28.04. Тільки-но зайшов, подивився - начебто усюди нулі висять. Чи це мова про якісь особливі пакети?
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Искатель
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Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00
Искатель у них "правильная" единственный пакет, где нет абонплаты.
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lloydbanksua
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