RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36

Re: Кредобанк

ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32

  andriy_z написав:Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується

Мова про плату за пакет? Десь це працює інакше?
klug
 
Повідомлень: 7906
З нами з: 18.08.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:25

так, плата за пакет. Вперше з таким стикаюсь, не знаю як в інших.
andriy_z
 
Повідомлень: 65
З нами з: 05.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:52

  andriy_z написав:Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.

Це для яких саме пакетів?

У мене в Кредо відкрита "Правильна", але останній рух по ній був ...28.04. Тільки-но зайшов, подивився - начебто усюди нулі висять. Чи це мова про якісь особливі пакети?
Искатель
 
Повідомлень: 5752
З нами з: 22.02.16
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4665 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00

Искатель у них "правильная" единственный пакет, где нет абонплаты.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:41

Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.
Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?
candidat
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:49

  candidat написав:Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.
Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?


payhub, portmone, tas4you
в Yasno вообще круто если он у вас
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1627)
01.02.2023 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.