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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36
ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
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cohan
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32
andriy_z написав:
Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується
Мова про плату за пакет? Десь це працює інакше?
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klug
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:25
так, плата за пакет. Вперше з таким стикаюсь, не знаю як в інших.
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andriy_z
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Додано: Суб 14 січ, 2023 08:52
andriy_z написав:
Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.
Це для яких саме пакетів?
У мене в Кредо відкрита "Правильна", але останній рух по ній був ...28.04. Тільки-но зайшов, подивився - начебто усюди нулі висять. Чи це мова про якісь особливі пакети?
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Искатель
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Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00
Искатель у них "правильная" единственный пакет, где нет абонплаты.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 31 січ, 2023 22:41
Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.
Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?
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candidat
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:49
candidat написав:
Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.
Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?
payhub, portmone, tas4you
в Yasno вообще круто если он у вас
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cohan
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:18
Доброго дня, шановні!
Прошу відгукнутися людей з практичним досвідом з такого питання: чи переказували ви гроші на Польщу або навпаки, отримували звідти гроші?
Наскільки мені відомо, в українському "Кредобанку" є можливість відкривати рахунки у польському злотому, а також можна як переказувати з них на рахунки у польській "мамі", так і навпаки.
Хотілось би дізнатися, чи реально хтось користався такою можливістю та чи є якісь додаткові приховані комісії.
Дуже дякую наперед за змістовну відповідь!
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ShtormK
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:51
cohan написав:
ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
там треба 40К ганяти щоб обслуговування було 0
а що натомість?
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greenozon
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