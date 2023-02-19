Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
Відкриваєте в відділенні правильну картку в грн. та доларах. Це безкоштовно.
Поповнюєте її в касі на суму до 100к., або перераховуєте з іншого банку по реквізитах.
Конвертаційні депозити відкривали тільки у відділеннях до 12 години. Курс не дуже вигідний, але проблем з поверненням доларів не було.