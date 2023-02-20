|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 19:23
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:49
Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
Відкриваєте в відділенні правильну картку в грн. та доларах. Це безкоштовно.
Поповнюєте її в касі на суму до 100к., або перераховуєте з іншого банку по реквізитах.
Конвертаційні депозити відкривали тільки у відділеннях до 12 години. Курс не дуже вигідний, але проблем з поверненням доларів не було.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 621
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:58
lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7935
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 1106 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:25
klug написав:lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?
Так, тільки не буде бонусів два раза по 500 грн.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 621
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 00:10
Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
а где вы про открыть через додаток нашли? Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день... но и то слава Богу, раньше надо было второй подход на подпись
хотя додаток 3+ уже можно поставить, даже 4-
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 13:33
cohan написав:
, Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день...,
така дурня не у всіх відділеннях
-
J
-
-
- Повідомлень: 5711
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|