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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:23

Re: Кредобанк

Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:49

  Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.

Відкриваєте в відділенні правильну картку в грн. та доларах. Це безкоштовно.
Поповнюєте її в касі на суму до 100к., або перераховуєте з іншого банку по реквізитах.
Конвертаційні депозити відкривали тільки у відділеннях до 12 години. Курс не дуже вигідний, але проблем з поверненням доларів не було.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:58

lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:25

  klug написав:lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?

Так, тільки не буде бонусів два раза по 500 грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 00:10

  Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.


а где вы про открыть через додаток нашли? Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день... но и то слава Богу, раньше надо было второй подход на подпись

хотя додаток 3+ уже можно поставить, даже 4-
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:33

  cohan написав:, Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день...,

така дурня не у всіх відділеннях
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:50

Re: Кредобанк

Підкажіть хто проходив онлайн реєстрацію через дію, після передачі документів від дії на етапі селфі як воно проходило? Які дії вимагало? В мене просто показує рамку і як я не крутився і підбирав освітлення - ніякої реакції. Не можу зрозуміти що не так..
Eldarien
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:09

Re: Кредобанк

Eldarien, спробуй на іншому телефоні. Скоріше за все поточний пристрій несумісний.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:29

  Howl написав:Eldarien, спробуй на іншому телефоні. Скоріше за все поточний пристрій несумісний.


або програма додаток криво-ж-а
теж із таким стикався, погано тестують, щось пропускають
такі вони, фінцифровізатори :evil:
greenozon
 
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