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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 19:23
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
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Arbitr
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:49
Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
Відкриваєте в відділенні правильну картку в грн. та доларах. Це безкоштовно.
Поповнюєте її в касі на суму до 100к., або перераховуєте з іншого банку по реквізитах.
Конвертаційні депозити відкривали тільки у відділеннях до 12 години. Курс не дуже вигідний, але проблем з поверненням доларів не було.
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lara_08
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:58
lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?
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klug
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:25
klug написав:lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?
Так, тільки не буде бонусів два раза по 500 грн.
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lara_08
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Додано: Пон 20 лют, 2023 00:10
Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
а где вы про открыть через додаток нашли? Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день... но и то слава Богу, раньше надо было второй подход на подпись
хотя додаток 3+ уже можно поставить, даже 4-
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cohan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:33
cohan написав:
, Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день...,
така дурня не у всіх відділеннях
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Додано: Пон 27 лют, 2023 11:50
Підкажіть хто проходив онлайн реєстрацію через дію, після передачі документів від дії на етапі селфі як воно проходило? Які дії вимагало? В мене просто показує рамку і як я не крутився і підбирав освітлення - ніякої реакції. Не можу зрозуміти що не так..
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Eldarien
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:09
Eldarien, спробуй на іншому телефоні. Скоріше за все поточний пристрій несумісний.
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Howl
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:29
Howl написав:
Eldarien, спробуй на іншому телефоні. Скоріше за все поточний пристрій несумісний.
або програма додаток криво-ж-а
теж із таким стикався, погано тестують, щось пропускають
такі вони, фінцифровізатори
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greenozon
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