RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:23

Re: Кредобанк

Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.
Arbitr
 
Повідомлень: 187
З нами з: 07.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:49

  Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.

Відкриваєте в відділенні правильну картку в грн. та доларах. Це безкоштовно.
Поповнюєте її в касі на суму до 100к., або перераховуєте з іншого банку по реквізитах.
Конвертаційні депозити відкривали тільки у відділеннях до 12 години. Курс не дуже вигідний, але проблем з поверненням доларів не було.
lara_08
 
Повідомлень: 626
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:58

lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?
klug
 
Повідомлень: 7949
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:25

  klug написав:lara_08
Правильну уже дозволили відкривати чинним клієнтам?

Так, тільки не буде бонусів два раза по 500 грн.
lara_08
 
Повідомлень: 626
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 00:10

  Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, який правильний алгоритм відкриття конвертаційного депозиту у Кредобанк?
Я клієнт, але грн рахунку немає.
1. Відкрити грн рахунок в додатку
2. Як краще його поповнити на 50 к грн: через касу, інший варіант?
3. Через додаток відкрити конв.депозит у доларах.


а где вы про открыть через додаток нашли? Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день... но и то слава Богу, раньше надо было второй подход на подпись

хотя додаток 3+ уже можно поставить, даже 4-
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5247
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:33

  cohan написав:, Кредо был один их двух, и до сих пор есть, где депо открывают только если купили валюту, то ест договор отдают в другой день...,

така дурня не у всіх відділеннях
J
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:50

Re: Кредобанк

Підкажіть хто проходив онлайн реєстрацію через дію, після передачі документів від дії на етапі селфі як воно проходило? Які дії вимагало? В мене просто показує рамку і як я не крутився і підбирав освітлення - ніякої реакції. Не можу зрозуміти що не так..
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 22.05.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:09

Re: Кредобанк

Eldarien, спробуй на іншому телефоні. Скоріше за все поточний пристрій несумісний.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5197
З нами з: 08.03.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:29

  Howl написав:Eldarien, спробуй на іншому телефоні. Скоріше за все поточний пристрій несумісний.


або програма додаток криво-ж-а
теж із таким стикався, погано тестують, щось пропускають
такі вони, фінцифровізатори :evil:
greenozon
 
Повідомлень: 14700
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:10

что то не приходит смс о выполнении условий по правильной карте
J
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.