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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 77787980 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 2.5 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 1 Всього голосів : 4 Додано: Сер 01 бер, 2023 07:29 cohan написав: candidat написав: Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.

Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)? Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?



payhub, portmone, tas4you

в Yasno вообще круто если он у вас payhub, portmone, tas4youв Yasno вообще круто если он у вас

Спасибо за подсказку. В прошлый раз не успел воспользоваться, но в феврале опять понадобилось.

Только есть некоторые вопросы. Перечитал свой вопрос, вижу, почему-то не указал, что ищу оплату без комиссии, а в предложенных вариантах есть нюансы.

У payhub вроде только три месяца без комиссии было. Сейчас попробовал и без авторизации, и с заходом в личный кабинет - везде требует комиссию. В свое время все доступные номера телефонов зарегистрировал, поэтому для новой учётной записи нет неиспользованного номера.

У portmone среди коммуналки есть с комиссией и без. Хотел оплатить отопление или горячую воду, так на эти услуги портмоне тоже нарисовал комиссию.

Только в tas2you действительно оказалось без комиссии, но пришлось немного поразбираться, как там платится. Только вот не понял: в tas2you оплатить конкретную коммунальную услугу можно только 1 раз в месяц? Взял сначала протестировал на сотне гривен, как будет проходить платеж за отопление, так после этого за отопление уже не даёт больше платить. Это никак не обходится? За месяц одна услуга оплачивается в tas2you только 1 раз?



Есть ли ещё какие-то сервисы, где можно без комиссии оплачивать коммуналку карточкой Правильная, так чтоб засчиталось в 3000 грн для welcome-бонуса? А если к тому же в этом сервисе будет возможность платить с указанием в квитанции, за какой месяц и год платишь, то было бы совсем замечательно. Но если такого нет, то хотя бы просто без комиссии. Спасибо за подсказку. В прошлый раз не успел воспользоваться, но в феврале опять понадобилось.Только есть некоторые вопросы. Перечитал свой вопрос, вижу, почему-то не указал, что ищу оплату без комиссии, а в предложенных вариантах есть нюансы.У payhub вроде только три месяца без комиссии было. Сейчас попробовал и без авторизации, и с заходом в личный кабинет - везде требует комиссию. В свое время все доступные номера телефонов зарегистрировал, поэтому для новой учётной записи нет неиспользованного номера.У portmone среди коммуналки есть с комиссией и без. Хотел оплатить отопление или горячую воду, так на эти услуги портмоне тоже нарисовал комиссию.Только в tas2you действительно оказалось без комиссии, но пришлось немного поразбираться, как там платится. Только вот не понял: в tas2you оплатить конкретную коммунальную услугу можно только 1 раз в месяц? Взял сначала протестировал на сотне гривен, как будет проходить платеж за отопление, так после этого за отопление уже не даёт больше платить. Это никак не обходится? За месяц одна услуга оплачивается в tas2you только 1 раз?Есть ли ещё какие-то сервисы, где можно без комиссии оплачивать коммуналку карточкой Правильная, так чтоб засчиталось в 3000 грн для welcome-бонуса? А если к тому же в этом сервисе будет возможность платить с указанием в квитанции, за какой месяц и год платишь, то было бы совсем замечательно. Но если такого нет, то хотя бы просто без комиссии. candidat Повідомлень: 1135 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 08:57 Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе? emeta

Повідомлень: 2278 З нами з: 19.03.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 77787980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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