Додано: Сер 01 бер, 2023 07:29

cohan написав: candidat написав: Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.

Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)? Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?



payhub, portmone, tas4you

в Yasno вообще круто если он у вас payhub, portmone, tas4youв Yasno вообще круто если он у вас

Спасибо за подсказку. В прошлый раз не успел воспользоваться, но в феврале опять понадобилось.Только есть некоторые вопросы. Перечитал свой вопрос, вижу, почему-то не указал, что ищу оплату без комиссии, а в предложенных вариантах есть нюансы.У payhub вроде только три месяца без комиссии было. Сейчас попробовал и без авторизации, и с заходом в личный кабинет - везде требует комиссию. В свое время все доступные номера телефонов зарегистрировал, поэтому для новой учётной записи нет неиспользованного номера.У portmone среди коммуналки есть с комиссией и без. Хотел оплатить отопление или горячую воду, так на эти услуги портмоне тоже нарисовал комиссию.Только в tas2you действительно оказалось без комиссии, но пришлось немного поразбираться, как там платится. Только вот не понял: в tas2you оплатить конкретную коммунальную услугу можно только 1 раз в месяц? Взял сначала протестировал на сотне гривен, как будет проходить платеж за отопление, так после этого за отопление уже не даёт больше платить. Это никак не обходится? За месяц одна услуга оплачивается в tas2you только 1 раз?Есть ли ещё какие-то сервисы, где можно без комиссии оплачивать коммуналку карточкой Правильная, так чтоб засчиталось в 3000 грн для welcome-бонуса? А если к тому же в этом сервисе будет возможность платить с указанием в квитанции, за какой месяц и год платишь, то было бы совсем замечательно. Но если такого нет, то хотя бы просто без комиссии.