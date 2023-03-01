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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:29

  cohan написав:
  candidat написав:Пардон, если такой вопрос уже сто раз был. Последний день для выполнения 3000 по Правильной, некогда перечитывать.
Подскажите, где можно заплатить коммуналку, чтоб засчиталось в покупки на 3000 грн по Правильной для получения Welcome-бонуса (который 1000 грн за выполнение покупок на 3000 и пополнения на 6000 каждый месяц в течение полугода)?


payhub, portmone, tas4you
в Yasno вообще круто если он у вас

Спасибо за подсказку. В прошлый раз не успел воспользоваться, но в феврале опять понадобилось.
Только есть некоторые вопросы. Перечитал свой вопрос, вижу, почему-то не указал, что ищу оплату без комиссии, а в предложенных вариантах есть нюансы.
У payhub вроде только три месяца без комиссии было. Сейчас попробовал и без авторизации, и с заходом в личный кабинет - везде требует комиссию. В свое время все доступные номера телефонов зарегистрировал, поэтому для новой учётной записи нет неиспользованного номера.
У portmone среди коммуналки есть с комиссией и без. Хотел оплатить отопление или горячую воду, так на эти услуги портмоне тоже нарисовал комиссию.
Только в tas2you действительно оказалось без комиссии, но пришлось немного поразбираться, как там платится. Только вот не понял: в tas2you оплатить конкретную коммунальную услугу можно только 1 раз в месяц? Взял сначала протестировал на сотне гривен, как будет проходить платеж за отопление, так после этого за отопление уже не даёт больше платить. Это никак не обходится? За месяц одна услуга оплачивается в tas2you только 1 раз?

Есть ли ещё какие-то сервисы, где можно без комиссии оплачивать коммуналку карточкой Правильная, так чтоб засчиталось в 3000 грн для welcome-бонуса? А если к тому же в этом сервисе будет возможность платить с указанием в квитанции, за какой месяц и год платишь, то было бы совсем замечательно. Но если такого нет, то хотя бы просто без комиссии.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 08:57

Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:31

  emeta написав:Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе?


да, а что ему станется?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

заразились у Идеи обзвонами, правда, по депозитам, но все равно зае...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:39

  candidat написав:Есть ли ещё какие-то сервисы, где можно без комиссии оплачивать коммуналку карточкой Правильная, так чтоб засчиталось в 3000 грн для welcome-бонуса? А если к тому же в этом сервисе будет возможность платить с указанием в квитанции, за какой месяц и год платишь, то было бы совсем замечательно. Но если такого нет, то хотя бы просто без комиссии.


маловероятно, так как аггрегация - то еще развлечение: по ветке ПУМБа можете отследить по воплям, да и по ветке Альфы :mrgreen: :mrgreen:

кроме перечисленных свой развивал почивший Сбер, но так и не развил, да и все равно комис ставил почти сразу

ОТП, Юнекс, Прокредит пользуются Портмонешным...

так что - Вам бы советовал Payhub - номера-то как раз прибывают: свет вырубали, инет был нужен, дешевле купить новый стартовый и поюзать месяц, это 100-130 грн что равно 3 мес в Портмоне - но так есть мес услуг + халява по неактивным в будущем, а так на дядю

для себя я юзаю Портмоне - так проще отслеживать проплаты, хотя надо Гроссбух уже завести...

Кстати, ipay + easypay еще поковыряйте, может там комис на бонус заменится, + иногда бывает что комис не %% а 1 грн
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:01

  cohan написав:
  emeta написав:Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе?


да, а что ему станется?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

заразились у Идеи обзвонами, правда, по депозитам, но все равно зае...


виртуальная в приложении тоже подходит под условия?
Если открыть виртуальную, а потом как-нибудь получить в отделении пластик.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:20

  cohan написав:
  emeta написав:Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе?


да, а что ему станется?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

Ну, як що? Офіційні павила, що розміщені на тій сторінці, пишуть так:
3.1.1. Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період
з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;

А що там фактично я хз.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:05

  J написав:что то не приходит смс о выполнении условий по правильной карте

Також немає
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:06

  klug написав:
  cohan написав:
  emeta написав:Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе?


да, а что ему станется?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

Ну, як що? Офіційні павила, що розміщені на тій сторінці, пишуть так:
3.1.1. Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період
з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року включно;

А що там фактично я хз.


надо уточнять, я за это тоже читал, но в январе при мне открывали, хотя банчик довольно бюрократичний и может таки да, уже все
с другой стороны, правильную продолжают впаривать - а что остается
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:50

Re: Кредобанк

Актуальні правила акції розміщено на цій сторінці: https://kredobank.com.ua/info/dokumenti ... -kliyentam

Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період з 05 липня 2021 року по 30 червня 2023 року включно
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