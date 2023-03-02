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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 78798081 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 2.5 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 1 Всього голосів : 4 Додано: Чет 02 бер, 2023 08:00 unknownurl написав: Актуальні правила акції розміщено на цій сторінці: https://kredobank.com.ua/info/dokumenti ... -kliyentam



Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період з 05 липня 2021 року по 30 червня 2023 року включно Актуальні правила акції розміщено на цій сторінці:Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період з 05 липня 2021 року повключно

Вот же ж бараны!

Не хотел карточку до Нового года открывать, тянул до последнего. Ведь на руках веер сертификатов Сильпо, просто куча бонусов в Сильпо и Форе, а тут ещё сразу по нескольким картам по 3000 потратить. Но отступать же было некуда. Думал, что акция заканчивается, а 30 декабря всё ещё был ответ на вопрос о продлении акции, мол, мы не знаем, нет информации. Вот и оформил три карты 30 декабря. Закон подлости в действии. Не оформил бы, так акция точно бы закончилась.

И это при том, что, если не ошибаюсь, в конце 2021 года заранее написали о продлении, а в конце 2022 мало людям и без того переживаний, так Кредо ещё решил нервы помотать. Вот же ж бараны!Не хотел карточку до Нового года открывать, тянул до последнего. Ведь на руках веер сертификатов Сильпо, просто куча бонусов в Сильпо и Форе, а тут ещё сразу по нескольким картам по 3000 потратить. Но отступать же было некуда. Думал, что акция заканчивается, а 30 декабря всё ещё был ответ на вопрос о продлении акции, мол, мы не знаем, нет информации. Вот и оформил три карты 30 декабря. Закон подлости в действии. Не оформил бы, так акция точно бы закончилась.И это при том, что, если не ошибаюсь, в конце 2021 года заранее написали о продлении, а в конце 2022 мало людям и без того переживаний, так Кредо ещё решил нервы помотать. candidat Повідомлень: 1140 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78798081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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