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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:00

  unknownurl написав:Актуальні правила акції розміщено на цій сторінці: https://kredobank.com.ua/info/dokumenti ... -kliyentam

Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період з 05 липня 2021 року по 30 червня 2023 року включно

Вот же ж бараны!
Не хотел карточку до Нового года открывать, тянул до последнего. Ведь на руках веер сертификатов Сильпо, просто куча бонусов в Сильпо и Форе, а тут ещё сразу по нескольким картам по 3000 потратить. Но отступать же было некуда. Думал, что акция заканчивается, а 30 декабря всё ещё был ответ на вопрос о продлении акции, мол, мы не знаем, нет информации. Вот и оформил три карты 30 декабря. Закон подлости в действии. Не оформил бы, так акция точно бы закончилась.
И это при том, что, если не ошибаюсь, в конце 2021 года заранее написали о продлении, а в конце 2022 мало людям и без того переживаний, так Кредо ещё решил нервы помотать.
candidat
 
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  #<1 ... 78798081
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