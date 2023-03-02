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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:00
Вот же ж бараны!
Не хотел карточку до Нового года открывать, тянул до последнего. Ведь на руках веер сертификатов Сильпо, просто куча бонусов в Сильпо и Форе, а тут ещё сразу по нескольким картам по 3000 потратить. Но отступать же было некуда. Думал, что акция заканчивается, а 30 декабря всё ещё был ответ на вопрос о продлении акции, мол, мы не знаем, нет информации. Вот и оформил три карты 30 декабря. Закон подлости в действии. Не оформил бы, так акция точно бы закончилась.
И это при том, что, если не ошибаюсь, в конце 2021 года заранее написали о продлении, а в конце 2022 мало людям и без того переживаний, так Кредо ещё решил нервы помотать.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:13
Вот и оформил три карты 30 декабря
надо таблетки от жадности
но в целом верен обратный концепт: акции надо участвовать как можно раньше, ибо потом могут быть еще акции + как можно раньше начинается заработок
опять же - мабилы хорошо оплачивать, новые почты, неужели Вам некуда освоить эти 1500 / мес?
на крайняк - налоги, 1% расходов на Ликпей
правла, надо проверить, УкрСиб начислял за такое, эти могут вдруг в исключения, типа оплата штрафы etc
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cohan
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:28
cohan написав:
правла, надо проверить, УкрСиб начислял за такое, эти могут вдруг в исключения, типа оплата штрафы etc
Не, у Кредобанка исключений нет.
И налоги, и любые платежи на юрлиц через П24 считаются.
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ramzes4
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