RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:00

  unknownurl написав:Актуальні правила акції розміщено на цій сторінці: https://kredobank.com.ua/info/dokumenti ... -kliyentam

Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період з 05 липня 2021 року по 30 червня 2023 року включно

Вот же ж бараны!
Не хотел карточку до Нового года открывать, тянул до последнего. Ведь на руках веер сертификатов Сильпо, просто куча бонусов в Сильпо и Форе, а тут ещё сразу по нескольким картам по 3000 потратить. Но отступать же было некуда. Думал, что акция заканчивается, а 30 декабря всё ещё был ответ на вопрос о продлении акции, мол, мы не знаем, нет информации. Вот и оформил три карты 30 декабря. Закон подлости в действии. Не оформил бы, так акция точно бы закончилась.
И это при том, что, если не ошибаюсь, в конце 2021 года заранее написали о продлении, а в конце 2022 мало людям и без того переживаний, так Кредо ещё решил нервы помотать.
candidat
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:13

Re: Кредобанк

Вот и оформил три карты 30 декабря

надо таблетки от жадности :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

но в целом верен обратный концепт: акции надо участвовать как можно раньше, ибо потом могут быть еще акции + как можно раньше начинается заработок
опять же - мабилы хорошо оплачивать, новые почты, неужели Вам некуда освоить эти 1500 / мес?

на крайняк - налоги, 1% расходов на Ликпей

правла, надо проверить, УкрСиб начислял за такое, эти могут вдруг в исключения, типа оплата штрафы etc
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:28

  cohan написав:правла, надо проверить, УкрСиб начислял за такое, эти могут вдруг в исключения, типа оплата штрафы etc

Не, у Кредобанка исключений нет.
И налоги, и любые платежи на юрлиц через П24 считаются.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 939
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:49

emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 175
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:50

  Kredobank написав:emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.

Ви б хоч на 3-й місяць оновили посилання на сторінці карки (внизу сторінки "Офіційні правила програми лояльності (бонус 1000 грн)"), щоб ми тут зраду не розводили.
klug
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (805)
02.03.2023 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron