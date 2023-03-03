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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:00

  unknownurl написав:Актуальні правила акції розміщено на цій сторінці: https://kredobank.com.ua/info/dokumenti ... -kliyentam

Клієнтом відкриті Рахунки, передбачені Тарифним пакетом «Правильна картка» у період з 05 липня 2021 року по 30 червня 2023 року включно

Вот же ж бараны!
Не хотел карточку до Нового года открывать, тянул до последнего. Ведь на руках веер сертификатов Сильпо, просто куча бонусов в Сильпо и Форе, а тут ещё сразу по нескольким картам по 3000 потратить. Но отступать же было некуда. Думал, что акция заканчивается, а 30 декабря всё ещё был ответ на вопрос о продлении акции, мол, мы не знаем, нет информации. Вот и оформил три карты 30 декабря. Закон подлости в действии. Не оформил бы, так акция точно бы закончилась.
И это при том, что, если не ошибаюсь, в конце 2021 года заранее написали о продлении, а в конце 2022 мало людям и без того переживаний, так Кредо ещё решил нервы помотать.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:13

Re: Кредобанк

Вот и оформил три карты 30 декабря

надо таблетки от жадности :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

но в целом верен обратный концепт: акции надо участвовать как можно раньше, ибо потом могут быть еще акции + как можно раньше начинается заработок
опять же - мабилы хорошо оплачивать, новые почты, неужели Вам некуда освоить эти 1500 / мес?

на крайняк - налоги, 1% расходов на Ликпей

правла, надо проверить, УкрСиб начислял за такое, эти могут вдруг в исключения, типа оплата штрафы etc
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:28

  cohan написав:правла, надо проверить, УкрСиб начислял за такое, эти могут вдруг в исключения, типа оплата штрафы etc

Не, у Кредобанка исключений нет.
И налоги, и любые платежи на юрлиц через П24 считаются.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:49

emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:50

  Kredobank написав:emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.

Ви б хоч на 3-й місяць оновили посилання на сторінці карки (внизу сторінки "Офіційні правила програми лояльності (бонус 1000 грн)"), щоб ми тут зраду не розводили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:08

  Kredobank написав:emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.


Нужно оформлять в отделении или можно онлайн?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:48

  cohan написав:
  emeta написав:Акция на открытие новым клиентом Правильной с бонусом 1000 грн за пол года в силе?


да, а что ему станется?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

заразились у Идеи обзвонами, правда, по депозитам, но все равно зае...


так заведіть окремий номер для банків, потім коли зае....просто відключіть чи переставте іншу сімку.


Доречі помітив, що після деяких банків зливаються номера для різних контор, потім зае.... дзвінками не тільки вони.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:34

  klug написав:
  Kredobank написав:emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.

Ви б хоч на 3-й місяць оновили посилання на сторінці карки (внизу сторінки "Офіційні правила програми лояльності (бонус 1000 грн)"), щоб ми тут зраду не розводили.

Замінили, вибачте, що не зробили цього раніше і дякуємо, що звернули увагу
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:36

  emeta написав:
  Kredobank написав:emeta
Добрий день!
Так, акцію продовжено, аби отримати бонусну 1000 грн потрібно стати клієнтом банку до червня 2023 року.


Нужно оформлять в отделении или можно онлайн?

Можна онлайн. Завантажте застосунок KredoBank на AppStore чи Google Play, зареєструйтесь та можна користуватись.
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