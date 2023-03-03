Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:53
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:19
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