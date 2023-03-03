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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:53
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
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Hotab
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:19
Eldarien написав: Kredobank написав:
Можна онлайн. Завантажте застосунок KredoBank на AppStore чи Google Play, зареєструйтесь та можна користуватись.
Будь-ласка, дайте знати коли виправлять помилку в додатку яка не дає пройти "селфі" етап при реєстрації. Телефон Motorola G60, чистий андроїд. Проте не думаю що це проблема телефона. Банк в курсі, але нічого не робить. Також зауважу, що подібний етап в Дії, О-Банку, Піреус та інших працює без проблем.
Добрий день! Ви вже звертались з цією проблемою в технічну підтримку? Якщо так, тоді, будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення ваше прізвище та номер телефону, аби ми змогли вам ідентифікувати.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:55
Hotab написав:
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
отключили и вроде пока не включали...
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:14
Подскажите, в тарифах по Правильной указано, что перевод по реквизитам (СЭП) до 10000 грн без комиссии. Это за месяц? День? Или можно за один день несколько переводов по 10000 грн, и комиссии не будет? Кстати, а ровно 10000.00 грн это ещё без комиссии? Или надо максимум 9999.99 отправлять?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:22
За оп-ю, ровно, комис отоб-ся ДО подтв-я оп-и
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:16
Eldarien написав:
Будь-ласка, дайте знати коли виправлять помилку в додатку яка не дає пройти "селфі" етап при реєстрації. Телефон Motorola G60, чистий андроїд.
іноді таке буває, коло браузер за замовчуванням не Хром.
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