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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:53

Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:19

  Eldarien написав:
  Kredobank написав:Можна онлайн. Завантажте застосунок KredoBank на AppStore чи Google Play, зареєструйтесь та можна користуватись.

Будь-ласка, дайте знати коли виправлять помилку в додатку яка не дає пройти "селфі" етап при реєстрації. Телефон Motorola G60, чистий андроїд. Проте не думаю що це проблема телефона. Банк в курсі, але нічого не робить. Також зауважу, що подібний етап в Дії, О-Банку, Піреус та інших працює без проблем.

Добрий день! Ви вже звертались з цією проблемою в технічну підтримку? Якщо так, тоді, будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення ваше прізвище та номер телефону, аби ми змогли вам ідентифікувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:55

  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


отключили и вроде пока не включали...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:14

Подскажите, в тарифах по Правильной указано, что перевод по реквизитам (СЭП) до 10000 грн без комиссии. Это за месяц? День? Или можно за один день несколько переводов по 10000 грн, и комиссии не будет? Кстати, а ровно 10000.00 грн это ещё без комиссии? Или надо максимум 9999.99 отправлять?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:22

За оп-ю, ровно, комис отоб-ся ДО подтв-я оп-и
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:16

  Eldarien написав:Будь-ласка, дайте знати коли виправлять помилку в додатку яка не дає пройти "селфі" етап при реєстрації. Телефон Motorola G60, чистий андроїд.
іноді таке буває, коло браузер за замовчуванням не Хром.
flysoulfly
 
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зміна ПІН коду картки в ІБ - щось коштує?
greenozon
 
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