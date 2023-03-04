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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 21:55
Hotab написав:
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
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cohan
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Додано: Суб 04 бер, 2023 22:30
cohan написав: Hotab написав:
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
У меня от пумба серебро падает
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Hotab
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