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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 21:55

  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:30

  cohan написав:
  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят

У меня от пумба серебро падает
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:37

  Hotab написав:
  cohan написав:
  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят

У меня от пумба серебро падает


100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты

еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих
cohan
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  #<1 ... 80818283
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