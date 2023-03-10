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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 21:55
Hotab написав:
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
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cohan
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Додано: Суб 04 бер, 2023 22:30
cohan написав: Hotab написав:
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
У меня от пумба серебро падает
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Hotab
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Додано: Нед 05 бер, 2023 12:37
Hotab написав: cohan написав: Hotab написав:
Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..
бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
У меня от пумба серебро падает
100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты
еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих
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cohan
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:40
cohan написав:
100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты
еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих
Укрсиб сейчас новым обещает 1000 за регистрацию и вдвое больше баллов за покупки. Правда зачем то написали, что ещё приглашение от банка должно прийти. Как оно может не клиенту Укрсиба прийти ?
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lara_08
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Додано: Нед 05 бер, 2023 15:04
lara_08 написав: cohan написав:
100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты
еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих
Укрсиб сейчас новым обещает 1000 за регистрацию и вдвое больше баллов за покупки. Правда зачем то написали, что ещё приглашение от банка должно прийти. Как оно может не клиенту Укрсиба прийти ?
Ну как када-то пришло самое первое приглашение на тестовый пакет с КБ -- спам-рассылка.
Думаю, можна заскочить в отд-е и попросить менагера проспамить
У них же есть КПИ за новых клиентов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:57
Шановні, хтось отримав виплату цього місяця?
Спочатку каламутили із СМС-ками, тепер мовчать із бонусом.
Що за банки, тільки виконуй умови, потім тиша.
Минулого терміну вже 7 числа було.
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Прораб
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:08
Прораб написав:
Шановні, хтось отримав виплату цього місяця?
Спочатку каламутили із СМС-ками, тепер мовчать із бонусом.
Що за банки, тільки виконуй умови, потім тиша.
Минулого терміну вже 7 числа було.
По різному буває. В прошлому місяці заплатили 24 лютого.
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lara_08
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:16
Прораб написав:
Шановні, хтось отримав виплату цього місяця?
Спочатку каламутили із СМС-ками, тепер мовчать із бонусом.
Що за банки, тільки виконуй умови, потім тиша.
Минулого терміну вже 7 числа було.
не отримав
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