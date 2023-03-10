RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 21:55

  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5363
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:30

  cohan написав:
  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят

У меня от пумба серебро падает
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 12:37

  Hotab написав:
  cohan написав:
  Hotab написав:Чи бере ще участь правильна карта в МС більше , саме золотими балами??
Який там принцип нарахування? Може все-таки дістати її з полички саме для цієї мети..


бере, но на сегодня Бильше Голд начисляют только ПУМБ и УкрСиб, остальные просто висят

У меня от пумба серебро падает


100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты

еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5363
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:40

Re: Кредобанк

  cohan написав:100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты

еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих

Укрсиб сейчас новым обещает 1000 за регистрацию и вдвое больше баллов за покупки. Правда зачем то написали, что ещё приглашение от банка должно прийти. Как оно может не клиенту Укрсиба прийти ?
lara_08
 
Повідомлень: 634
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:04

  lara_08 написав:
  cohan написав:100 грн Платина
ну или хз сколько сейчас - сайта-то то нет с заказом карты

еще Агриколь официально вроде не прекращал, но кредлимит порезали, смысла мало, хотя чуть выгоднее - 15 баллов против 20 у этих двоих

Укрсиб сейчас новым обещает 1000 за регистрацию и вдвое больше баллов за покупки. Правда зачем то написали, что ещё приглашение от банка должно прийти. Как оно может не клиенту Укрсиба прийти ?

Ну как када-то пришло самое первое приглашение на тестовый пакет с КБ -- спам-рассылка.
Думаю, можна заскочить в отд-е и попросить менагера проспамить :idea:
У них же есть КПИ за новых клиентов
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:57

Re: Кредобанк

Шановні, хтось отримав виплату цього місяця?
Спочатку каламутили із СМС-ками, тепер мовчать із бонусом.
Що за банки, тільки виконуй умови, потім тиша.
Минулого терміну вже 7 числа було.
Прораб
 
Повідомлень: 713
З нами з: 02.03.19
Подякував: 529 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:08

  Прораб написав:Шановні, хтось отримав виплату цього місяця?
Спочатку каламутили із СМС-ками, тепер мовчать із бонусом.
Що за банки, тільки виконуй умови, потім тиша.
Минулого терміну вже 7 числа було.

По різному буває. В прошлому місяці заплатили 24 лютого.
lara_08
 
Повідомлень: 634
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:16

  Прораб написав:Шановні, хтось отримав виплату цього місяця?
Спочатку каламутили із СМС-ками, тепер мовчать із бонусом.
Що за банки, тільки виконуй умови, потім тиша.
Минулого терміну вже 7 числа було.

не отримав
J
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (828)
10.03.2023 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.