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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:20

Для участия в погоне за 1000, достаточно закрыть все счета и зайти новым клиентом? Или есть менее дурацкий метод?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:47

  Bosstone написав:Для участия в погоне за 1000, достаточно закрыть все счета и зайти новым клиентом? Или есть менее дурацкий метод?

Повторно 1000 получить не выйдет, тут вам не укрсиб.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:49

Bosstone
Треба трошки зачекати:

3. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ БАНКУ

3.1.2. Клієнт вперше укладає з Банком договір (договори) послуг (а саме відкриття поточного
рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу), які надаються відповідно до
умов Правил, або Клієнт укладає з Банком новий договір (договори) послуг (відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу) за умови, що попередній договір (договори) послуг (відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу) попередньо припинений не раніше ніж за 6 (шість) місяців до моменту укладення відповідного нового договору

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 29e00f.pdf
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:57

Re: Кредобанк

  lloydbanksua написав:Повторно 1000 получить не выйдет, тут вам не укрсиб.

Та не, я девственник. Тут еще ни разу ничего не получал.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:01

  Bosstone написав:
  lloydbanksua написав:Повторно 1000 получить не выйдет, тут вам не укрсиб.

Та не, я девственник. Тут еще ни разу ничего не получал.

Тогда вперёд) Открывайте "Правильную" и выполняйте условия)
lloydbanksua
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Повідомлень: 1441
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:14

Re: Кредобанк

  lloydbanksua написав:Тогда вперёд) Открывайте "Правильную" и выполняйте условия)

В смысле, 1000 раньше не получал. У меня есть карта в ТП Старт, которую всю откладывал пойти закрыть.
Bosstone
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 21.04.10
Подякував: 787 раз.
Подякували: 286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:20

  Bosstone написав:
  lloydbanksua написав:Тогда вперёд) Открывайте "Правильную" и выполняйте условия)

В смысле, 1000 раньше не получал. У меня есть карта в ТП Старт, которую всю откладывал пойти закрыть.

Тогда нет, нужно быть новым клиентом.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1441
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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