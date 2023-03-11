Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:20
Для участия в погоне за 1000, достаточно закрыть все счета и зайти новым клиентом? Или есть менее дурацкий метод?
Bosstone
Повідомлень: 2211
З нами з: 21.04.10
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:47
Bosstone написав:
Для участия в погоне за 1000, достаточно закрыть все счета и зайти новым клиентом? Или есть менее дурацкий метод?
Повторно 1000 получить не выйдет, тут вам не укрсиб.
lloydbanksua
Повідомлень: 1441
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:49
Bosstone
Треба трошки зачекати:
3. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ БАНКУ
3.1.2. Клієнт вперше укладає з Банком договір (договори) послуг (а саме відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу), які надаються відповідно до умов Правил, або Клієнт укладає з Банком новий договір (договори) послуг (відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу) за умови, що попередній договір (договори) послуг (відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу) попередньо припинений не раніше ніж за 6 (шість) місяців до моменту укладення відповідного нового договору https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 29e00f.pdf
klug
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:57
lloydbanksua написав:
Повторно 1000 получить не выйдет, тут вам не укрсиб.
Та не, я девственник. Тут еще ни разу ничего не получал.
Bosstone
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З нами з: 21.04.10
Подякував: 787 раз.
Подякували: 286 раз.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:01
Bosstone написав: lloydbanksua написав:
Повторно 1000 получить не выйдет, тут вам не укрсиб.
Та не, я девственник. Тут еще ни разу ничего не получал.
Тогда вперёд) Открывайте "Правильную" и выполняйте условия)
lloydbanksua
Повідомлень: 1441
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:14
lloydbanksua написав:
Тогда вперёд) Открывайте "Правильную" и выполняйте условия)
В смысле, 1000 раньше не получал. У меня есть карта в ТП Старт, которую всю откладывал пойти закрыть.
Bosstone
Повідомлень: 2211
З нами з: 21.04.10
Подякував: 787 раз.
Подякували: 286 раз.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:20
Bosstone написав: lloydbanksua написав:
Тогда вперёд) Открывайте "Правильную" и выполняйте условия)
В смысле, 1000 раньше не получал. У меня есть карта в ТП Старт, которую всю откладывал пойти закрыть.
Тогда нет, нужно быть новым клиентом.
lloydbanksua
Повідомлень: 1441
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 166 раз.
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