3.1.2. Клієнт вперше укладає з Банком договір (договори) послуг (а саме відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу), які надаються відповідно до умов Правил, або Клієнт укладає з Банком новий договір (договори) послуг (відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу) за умови, що попередній договір (договори) послуг (відкриття поточного рахунку (поточних рахунків) та/або внесення банківського вкладу) попередньо припинений не раніше ніж за 6 (шість) місяців до моменту укладення відповідного нового договору
lara_08 написав:Смс нам приходили на наступний день після виконання умов, з цим все було добре. Позвоніть в КЦ з питанням, чому не було смс. Може не всі умови виконані.
Дізнавався у підтримці чому не було СМС, відповіді так і не отримав. Тільки перевірили та вказали, що умови виконані.
Минулого періоду саме вказали, що умови поповнення не виконані, перераховував сам, робив скрини з відмітками платежів (10К+ мабуть, цього було замало.), відправив і отримав відповідь - банка дуркує з клієнта.
п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.