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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:26
Прораб написав:
Дізнавався у підтримці чому не було СМС
п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.
"Київстар : дупкою до вас" ?
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