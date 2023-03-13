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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 82838485 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кредобанк 2.5 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 1 Всього голосів : 4 Додано: Нед 12 бер, 2023 21:26 Прораб написав: Дізнавався у підтримці чому не було СМС



п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені. Дізнавався у підтримці чому не було СМСп.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.

"Київстар : дупкою до вас" ? "Київстар : дупкою до вас" ? flysoulfly Повідомлень: 1706 З нами з: 13.01.09 Подякував: 689 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 23:37 candidat написав: Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать? Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?



40 точно можно

проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык 40 точно можнопроблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык cohan

Повідомлень: 5376 З нами з: 27.09.19 Подякував: 106 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 14:21 cohan написав: candidat написав: Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать? Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?



40 точно можно

проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык 40 точно можнопроблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык

Забавно. У меня, слава богу, не тот случай

И что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?

А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств? Забавно. У меня, слава богу, не тот случайИ что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств? candidat Повідомлень: 1149 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 14:29 candidat НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться" Востаннє редагувалось Alien в Пон 13 бер, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз. Alien Повідомлень: 1543 З нами з: 12.01.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 410 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 14:30 candidat написав: cohan написав: candidat написав: Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать? Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?



40 точно можно

проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык 40 точно можнопроблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык

Забавно. У меня, слава богу, не тот случай

И что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?

А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств? Забавно. У меня, слава богу, не тот случайИ что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств?

ну от 400К налом есть обязательный финмон НБУ

Ну заморозят на 3..4 дня, вы предоставите справку о доходах, и еще через +2..3 дн. таки все разморозят и сможете перправить куды нуна ну от 400К налом есть обязательный финмон НБУНу заморозят на 3..4 дня, вы предоставите справку о доходах, и еще через +2..3 дн. таки все разморозят и сможете перправить куды нуна Amethyst

Повідомлень: 3789 З нами з: 05.05.21 Подякував: 255 раз. Подякували: 693 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 бер, 2023 14:42 Alien написав: candidat НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться" НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться"

Да уж, креативно. Это если больше 400 одной суммой? Имею в виду, если принести, скажем, 300, а на следующий день ещё 200, то доколупаются?

А если не налом, а переводом пришло, то так не морозят? Да уж, креативно. Это если больше 400 одной суммой? Имею в виду, если принести, скажем, 300, а на следующий день ещё 200, то доколупаются?А если не налом, а переводом пришло, то так не морозят? candidat Повідомлень: 1149 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 82838485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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