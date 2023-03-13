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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:26
Прораб написав:
Дізнавався у підтримці чому не було СМС
п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.
"Київстар : дупкою до вас" ?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:21
cohan написав: candidat написав:
Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?
40 точно можно
проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык
Забавно. У меня, слава богу, не тот случай
И что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?
А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:29
candidat НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться"
Востаннє редагувалось Alien
в Пон 13 бер, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:30
candidat написав: cohan написав: candidat написав:
Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?
40 точно можно
проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык
Забавно. У меня, слава богу, не тот случай
И что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?
А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств?
ну от 400К налом есть обязательный финмон НБУ
Ну заморозят на 3..4 дня, вы предоставите справку о доходах, и еще через +2..3 дн. таки все разморозят и сможете перправить куды нуна
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:42
Alien написав:candidat
НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться"
Да уж, креативно. Это если больше 400 одной суммой? Имею в виду, если принести, скажем, 300, а на следующий день ещё 200, то доколупаются?
А если не налом, а переводом пришло, то так не морозят?
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