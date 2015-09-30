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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:26

  Прораб написав:Дізнавався у підтримці чому не було СМС

п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.

"Київстар : дупкою до вас" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:37

  candidat написав:Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?


40 точно можно :mrgreen:
проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:21

  cohan написав:
  candidat написав:Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?


40 точно можно :mrgreen:
проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык :evil:

Забавно. У меня, слава богу, не тот случай :)
И что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?
А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:29

candidat НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться"
Востаннє редагувалось Alien в Пон 13 бер, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:30

  candidat написав:
  cohan написав:
  candidat написав:Подскажите, сколько бесплатных СЭПов по 10 тысяч можно отправить за день с Правильной? Есть какой-то лимит? Его можно увеличивать?


40 точно можно :mrgreen:
проблема что хрен больше 40 *10 на счет налом можно внести, изза финмона не берут - говорят, внесете, и заморозят, а нам втык :evil:

Забавно. У меня, слава богу, не тот случай :)
И что предлагают делать, если нала больше чем 400? Сумма гарантирования сейчас больше 400, и если кто-то свой большой депозит захочет перенести в другой банк, то как ему быть, если переводить слишком дорого или вообще невозможно?
А больше 400 не берут, даже если есть какая-то бумажка о происхождении средств?

ну от 400К налом есть обязательный финмон НБУ
Ну заморозят на 3..4 дня, вы предоставите справку о доходах, и еще через +2..3 дн. таки все разморозят и сможете перправить куды нуна :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:42

  Alien написав:candidat НБУ на початку війни передбачив що фізична особа за потреби може внести в банк будь яку суму готівки. І банк не повинен при цьому вимагати документів про джерела походження коштів. Втім і розпоряджатись ними якщо сума більше 400+ тис. людина своїми коштами не зможе. Там передбачалось що або кошти морозяться до кінця війни а потім буде вирішуватись питання їх походження, або кошти що перевищують 400 тис. людина може направити або на допомогу ЗСУ або на покупку воєнних облігацій. Причому наскільки я пам'ятаю там теж хитро якщо облігації погасяться - використати їх людина все одно не зможе - знову або заморозка, або ЗСУ, або облігації. Тому банк відмовляючись приймати суми готівкою 400+тис. по суті надає людині послугу - так кошти не "заморозяться"

Да уж, креативно. Это если больше 400 одной суммой? Имею в виду, если принести, скажем, 300, а на следующий день ещё 200, то доколупаются?
А если не налом, а переводом пришло, то так не морозят?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:50

  Amethyst написав:ну от 400К налом есть обязательный финмон НБУ
Ну заморозят на 3..4 дня, вы предоставите справку о доходах, и еще через +2..3 дн. таки все разморозят и сможете перправить куды нуна :mrgreen:

Не повезло олигархам. Они же свое баблишко, как показывают обыски, налом хранят. Банк им какой-то типа "проездной" оформляет, чтоб не замёрз от заморозок? Или у нас, как всегда, перед законом все равны, но некоторые равнее?
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:52

  candidat написав:А если не налом, а переводом пришло, то так не морозят?

Те що я писав стосувалось саме готівки. І ця схема була введена для випадків коли людина тікає від війни і щоб не ризикувати усю готівку хоче розмістити у банку. Тобто логіка цих дій була більше для випадку коли у людини безвихідь. Втім банки на кшталт пумби намагались використати таку ситуацію на свою користь - загальновідомий факт коли пумба вела накопичувальний облік усіх надходжень готівки по фізичній особі з березня 2022 і при досягненні 400к блокувала рахунки. Влітку вони звичайно остепенились але осад як кажуть лишився.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:12

  flysoulfly написав:
  Прораб написав:Дізнавався у підтримці чому не було СМС

п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.

"Київстар : дупкою до вас" ?

Якби банк не грав кіна з підрахунком виконання умов, можна було б валити і на Київстар. Але ні, він тут не до чого, як не дивися.
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