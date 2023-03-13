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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:35
cohan написав:
впрочем ввиду сворачивания конвертов, пока малокатуально
сворачивания конвертов?
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flysoulfly
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:42
Прораб написав: flysoulfly написав:
Прораб написав:
Дізнавався у підтримці чому не було СМС
п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.
"Київстар : дупкою до вас" ?
Якби банк не грав кіна з підрахунком виконання умов, можна було б валити і на Київстар. Але ні, він КС тут не до чого, як не дивися.
но мне известны спорадические проблемы не получения смс с кодами подтверждения от нескольких банков именно только на киевстаровские финномера.
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flysoulfly
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