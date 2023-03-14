RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:35

  cohan написав:впрочем ввиду сворачивания конвертов, пока малокатуально

сворачивания конвертов? :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 13.01.09
Подякував: 699 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:42

  Прораб написав:
  flysoulfly написав:
  Прораб написав:Дізнавався у підтримці чому не було СМС
п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.

"Київстар : дупкою до вас" ?

Якби банк не грав кіна з підрахунком виконання умов, можна було б валити і на Київстар. Але ні, він КС тут не до чого, як не дивися.
но мне известны спорадические проблемы не получения смс с кодами подтверждения от нескольких банков именно только на киевстаровские финномера.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 13.01.09
Подякував: 699 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:00

  flysoulfly написав:
  cohan написав:впрочем ввиду сворачивания конвертов, пока малокатуально

сворачивания конвертов? :shock:


окошко все Уже :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:20

Re: Кредобанк

хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
Andey
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 01:09

  Andey написав:хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?

Ні.
Прораб
 
Повідомлень: 719
З нами з: 02.03.19
Подякував: 532 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (855)
15.03.2023 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.