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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:35
cohan написав:
впрочем ввиду сворачивания конвертов, пока малокатуально
сворачивания конвертов?
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flysoulfly
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:42
Прораб написав: flysoulfly написав:
Прораб написав:
Дізнавався у підтримці чому не було СМС
п.с. Цього місяця СМС не приходили не тільки мені.
"Київстар : дупкою до вас" ?
Якби банк не грав кіна з підрахунком виконання умов, можна було б валити і на Київстар. Але ні, він КС тут не до чого, як не дивися.
но мне известны спорадические проблемы не получения смс с кодами подтверждения от нескольких банков именно только на киевстаровские финномера.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 00:20
хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
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Andey
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Додано: Сер 15 бер, 2023 01:09
Andey написав:
хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
Ні.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:25
Andey написав:
хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
отримував
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 02:57
Прораб написав: Andey написав:
хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
Ні.
ви дзвонили вже на горячку спитати про причини затримки виплати?
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:14
Andey написав: Прораб написав: Andey написав:
хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
Ні.
ви дзвонили вже на горячку спитати про причини затримки виплати?
Яка затримка? Дата виплати у них не вказана. Можуть хоч 31 березня заплатити. Я в лютому теж довго чекала. Заплатили 24 лютого.
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lara_08
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:05
Так, обов'язки є лише у клієнтів, у тому числі за графіком виконання умов, банк має лише права.
Головне, що клієнтів теж привчили так думати.
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Прораб
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:11
Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?
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lloydbanksua
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