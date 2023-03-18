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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:24

  lloydbanksua написав:Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?

10 000 без комиссии
flysoulfly
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 13.01.09
Подякував: 727 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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  #<1 ... 84858687
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Кредобанк (861)
18.03.2023 23:24
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