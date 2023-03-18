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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:24
lloydbanksua написав:
Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?
10 000 без комиссии
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