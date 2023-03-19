10 000 без комиссии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:24
Додано: Нед 19 бер, 2023 01:50
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:34
Re: Кредобанк
А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.
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