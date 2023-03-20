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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:24

  lloydbanksua написав:Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?

10 000 без комиссии
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:50

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?

10 000 без комиссии


23/7 не работает, но 1-2 часа доходит
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:34

Re: Кредобанк

А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:19

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?

10 000 без комиссии
И без комиссии СЕПать по 10 000 можно несколько раз в сутки - но не помню сколько всего.

И чужим р2р стянуть с Правильной карты будет без комиссии (ЕМНИП...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:00

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?

10 000 без комиссии
И без комиссии СЕПать по 10 000 можно несколько раз в сутки - но не помню сколько всего.

И чужим р2р стянуть с Правильной карты будет без комиссии (ЕМНИП...)


можна багато раз :)

гроші вийдуть із банку, якщо робити переказ в опер день (десь до 18 00)
інакше вже на наступний робочий..
до речі зауважив, що банк не відправляє миттєво СЕП-и, я якось пакетно працює, може по графіку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:03

  lloydbanksua написав:А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.


у Вас получилось что-то с Кишени снять?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:07

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.


у Вас получилось что-то с Кишени снять?

Даже не пытался) Часть p2p "вытянул", часть сепил.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:41

  lloydbanksua написав:
  cohan написав:
  lloydbanksua написав:А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.


у Вас получилось что-то с Кишени снять?

Даже не пытался) Часть p2p "вытянул", часть сепил.


в том то и дело ;)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:56

  greenozon написав:можна багато раз :
скільки це "багато"?
flysoulfly
 
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