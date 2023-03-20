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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:24
lloydbanksua написав:
Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?
10 000 без комиссии
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flysoulfly
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Додано: Нед 19 бер, 2023 01:50
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?
10 000 без комиссии
23/7 не работает, но 1-2 часа доходит
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cohan
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Додано: Нед 19 бер, 2023 08:34
А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:19
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?
10 000 без комиссии
И без комиссии СЕПать по 10 000
можно несколько раз в сутки
- но не помню сколько всего.
И чужим р2р стянуть
с Правильной карты будет без комиссии (ЕМНИП...)
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:00
flysoulfly написав: flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
Какие лимиты на сеп за раз? Работает 23/7?
10 000 без комиссии
И без комиссии СЕПать по 10 000
можно несколько раз в сутки
- но не помню сколько всего.
И чужим р2р стянуть
с Правильной карты будет без комиссии (ЕМНИП...)
можна багато раз
гроші вийдуть із банку, якщо робити переказ в опер день (десь до 18 00)
інакше вже на наступний робочий..
до речі зауважив, що банк не відправляє миттєво СЕП-и, я якось пакетно працює, може по графіку?
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greenozon
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:03
lloydbanksua написав:
А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.
у Вас получилось что-то с Кишени снять?
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cohan
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:07
cohan написав: lloydbanksua написав:
А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.
у Вас получилось что-то с Кишени снять?
Даже не пытался) Часть p2p "вытянул", часть сепил.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:41
lloydbanksua написав: cohan написав: lloydbanksua написав:
А с кишени есть лимит на снятие без комиссии (кроме 100к в сутки)? А то с правильной же можно только 50к без комиссии снять в кассе, если не ошибаюсь.
у Вас получилось что-то с Кишени снять?
Даже не пытался) Часть p2p "вытянул", часть сепил.
в том то и дело
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cohan
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:56
greenozon написав:
можна багато раз :
скільки це "багато"?
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:33
Andey написав: Прораб написав: Andey написав:
хтось вже отримував бонусні 500 гривень за попередні 3 місяці по акції?
Ні.
ви дзвонили вже на горячку спитати про причини затримки виплати?
Звичайно.
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Прораб
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