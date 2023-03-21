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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 09:04
Прораб написав: Andey написав: Прораб написав:
ви дзвонили вже на горячку спитати про причини затримки виплати?
Звичайно.
Що кажуть? Коли чекати?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:38
бонусні 500 грн сьогодні скинули, дружина так само отримала сьогодні
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