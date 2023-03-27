Що кажуть? Коли чекати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 09:04
Додано: Вів 21 бер, 2023 15:28
Додано: Вів 21 бер, 2023 18:56
Re: Кредобанк
мені ще не виплатили 500 грн.
чекаємо.
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:25
Re: Кредобанк
досі чекаю на виплату 500 грн. за попередні три місяці )
Додано: Пон 27 бер, 2023 14:52
Re: Кредобанк
короче, виявилось що вони чомусь не зарахували оплату карткою 28 лютого. У них воно відображається наче операція в березні вже.
Коротше, краще не тягнути з виконанням умов оплати та поповнення картки Правильна до останнього дня місяця
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:40
тем и живут
спросите - не пошло ли па пелотке все условия акции, что-то мне казалось что нельзя пропускать месяцы
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