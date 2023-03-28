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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 09:04
Прораб написав: Andey написав: Прораб написав:
ви дзвонили вже на горячку спитати про причини затримки виплати?
Звичайно.
Що кажуть? Коли чекати?
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vlad_g
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:38
бонусні 500 грн сьогодні скинули, дружина так само отримала сьогодні
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:28
vlad_g написав:
Що кажуть? Коли чекати?
Казали, що дякують за нагадування і сьогодні будуть.
п.с. Ну от якби не питали тут, а написали б усі кому цікаво у підтримку, дали б раніше, але це складно, розумію.
Мені можна не дякувати.
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Прораб
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:56
мені ще не виплатили 500 грн.
чекаємо.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:25
досі чекаю на виплату 500 грн. за попередні три місяці )
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:52
короче, виявилось що вони чомусь не зарахували оплату карткою 28 лютого. У них воно відображається наче операція в березні вже.
Коротше, краще не тягнути з виконанням умов оплати та поповнення картки Правильна до останнього дня місяця
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:40
Andey написав:
короче, виявилось що вони чомусь не зарахували оплату карткою 28 лютого. У них воно відображається наче операція в березні вже.
Коротше, краще не тягнути з виконанням умов оплати та поповнення картки Правильна до останнього дня місяця
тем и живут
спросите - не пошло ли па пелотке все условия акции, что-то мне казалось что нельзя пропускать месяцы
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Додано: Вів 28 бер, 2023 06:11
Пробежал последние 15 страниц темы, чтобы убедиться: кроме полученной еще год назад 1000 грн ничего интересного в Кредобанке так и не появилось.
Слой пыли на "Правильной" все толще...
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