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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:04

  Прораб написав:
  Andey написав:
  Прораб написав:ви дзвонили вже на горячку спитати про причини затримки виплати?

Звичайно.

Що кажуть? Коли чекати?
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:38

бонусні 500 грн сьогодні скинули, дружина так само отримала сьогодні
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:28

  vlad_g написав:Що кажуть? Коли чекати?

Казали, що дякують за нагадування і сьогодні будуть.

п.с. Ну от якби не питали тут, а написали б усі кому цікаво у підтримку, дали б раніше, але це складно, розумію.
Мені можна не дякувати.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:56

Re: Кредобанк

мені ще не виплатили 500 грн.
чекаємо.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:25

Re: Кредобанк

досі чекаю на виплату 500 грн. за попередні три місяці )
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:52

Re: Кредобанк

короче, виявилось що вони чомусь не зарахували оплату карткою 28 лютого. У них воно відображається наче операція в березні вже.

Коротше, краще не тягнути з виконанням умов оплати та поповнення картки Правильна до останнього дня місяця
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:40

  Andey написав:короче, виявилось що вони чомусь не зарахували оплату карткою 28 лютого. У них воно відображається наче операція в березні вже.

Коротше, краще не тягнути з виконанням умов оплати та поповнення картки Правильна до останнього дня місяця


тем и живут
спросите - не пошло ли па пелотке все условия акции, что-то мне казалось что нельзя пропускать месяцы
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:11

Пробежал последние 15 страниц темы, чтобы убедиться: кроме полученной еще год назад 1000 грн ничего интересного в Кредобанке так и не появилось.
Слой пыли на "Правильной" все толще...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:04

  Искатель написав: ничего интересного в Кредобанке так и не появилось.
Слой пыли на "Правильной" все толще...
:)
"-Нужная вещь. Положишь туда, например, с̶о̶с̶и̶с̶к̶у̶ ̶ ̶ котл€ту , и она у тебя лежит сколько угодно." ©
flysoulfly
 
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