Додано: П'ят 31 бер, 2023 05:30

Встрял, однако, в дурацкую историю.

В феврале как-то с тратами по Правильным (коих в семье три штуки) не задалось, дотянул до последнего дня, потом 28 февраля поздно вечером транжирил на что попало, и когда по последней карте остался один вариант - заплатить куда-то сразу 3000 одним платежом, случилось следующее.

Под этот платеж надо было пополнить карту ещё на 1000. Оставалось буквально пару минут до полуночи. Кидаю р2р с ПУМБа на Правильную, а в ответ - "Сталася помилка". Ещё раз - то же самое. Звоню в ПУМБ, отвечают, что с той стороны не принимают. Полночь прошла, но решил всё же добить с прицелом, если не засчитают за февраль, то будет за март. Но до часу ночи карта не хотела пополняться. После того, как после часа ночи, наконец-то, пополнение сработало, сделал платеж на 3000 грн.

Вот нет чтоб сразу написать обращение, мол, сложилась такая ситуация, ошибка какая-то, давайте засчитаем платеж как проведенный в феврале, так я сдуру затянул, а они теперь отбиваются отписками, что по закону на рассмотрение обращения до 30 дней, которые истекут только аж посреди апреля.

Так вот у меня теперь ситуация: если пойдут на встречу, то мне надо за март ещё 3000 грн потратить, а если откажут, то не надо. Понятно, что правильное решение невозможно предугадать, так я по большому счету просто общественное мнение хотел бы узнать: как думаете, есть повод для оптимизма и надо потратить ещё 3000, или без шансов? Как бы вы поступили?

Смысл в том, что не будет никакого кешбека, если заплатить 3000, а они откажут. Тогда как по картам других банков можно было бы около 100 грн кешбека получить.