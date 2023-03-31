candidat
В том году пропустил месяц из-за войны(не было интернета больше месяца, чтобы хоть что-то оплатить), думал что тогда будет считаться три месяца со следующего, поддержка сказала, что нет, раз пропустил то все - кешбека не будет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:19
candidat
В том году пропустил месяц из-за войны(не было интернета больше месяца, чтобы хоть что-то оплатить), думал что тогда будет считаться три месяца со следующего, поддержка сказала, что нет, раз пропустил то все - кешбека не будет
Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:02
Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:56
Re: Кредобанк
candidat, это называется получить острые ощущения. Надо было закладывать такие риски.
Банк вправе отказать.
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