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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:19

candidat
В том году пропустил месяц из-за войны(не было интернета больше месяца, чтобы хоть что-то оплатить), думал что тогда будет считаться три месяца со следующего, поддержка сказала, что нет, раз пропустил то все - кешбека не будет
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:02

  vovabelokon99 написав:candidat
В том году пропустил месяц из-за войны(не было интернета больше месяца, чтобы хоть что-то оплатить), думал что тогда будет считаться три месяца со следующего, поддержка сказала, что нет, раз пропустил то все - кешбека не будет
Война войной, а кешбек по расписанию 😀
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:56

Re: Кредобанк

candidat, это называется получить острые ощущения. Надо было закладывать такие риски.
Банк вправе отказать.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:47

А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:49

  emeta написав:А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?

Именно так.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:13

  emeta написав:А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?

і бажано витратити ці 3тищі не до кінця місяця , а числа до 25го...
lamal
 
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