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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:19
candidat
В том году пропустил месяц из-за войны(не было интернета больше месяца, чтобы хоть что-то оплатить), думал что тогда будет считаться три месяца со следующего, поддержка сказала, что нет, раз пропустил то все - кешбека не будет
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:02
vovabelokon99 написав:candidat
В том году пропустил месяц из-за войны(не было интернета больше месяца, чтобы хоть что-то оплатить), думал что тогда будет считаться три месяца со следующего, поддержка сказала, что нет, раз пропустил то все - кешбека не будет
Война войной, а кешбек по расписанию 😀
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:56
candidat, это называется получить острые ощущения. Надо было закладывать такие риски.
Банк вправе отказать.
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Howl
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:47
А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?
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emeta
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:49
emeta написав:
А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?
Именно так.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:13
emeta написав:
А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?
і бажано витратити ці 3тищі не до кінця місяця , а числа до 25го...
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lamal
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Додано: Суб 01 кві, 2023 10:52
lamal написав: emeta написав:
А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?
і бажано витратити ці 3тищі не до кінця місяця , а числа до 25го...
И пополнять 6к желательно не сегодня-в выходной день, а с понедельника?
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emeta
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Додано: Суб 01 кві, 2023 11:17
emeta написав: lamal написав: emeta написав:
А что нужно правильно делать то с Правильной?
Закинуть шесть тысяч, три из которых можно сразу снять в банкомате, а три на карте потратить до конца месяца? И так пол года каждый календарный месяц?
і бажано витратити ці 3тищі не до кінця місяця , а числа до 25го...
И пополнять 6к желательно не сегодня-в выходной день, а с понедельника?
Без разницы, главное не затягивайте до конца месяца.
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