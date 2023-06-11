Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:26

flysoulfly написав: emeta написав: Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов но... а практикой подтверждено?

cohan написав: как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма

- а то банкомат не кредовский родной но... а практикой подтверждено?- а то банкомат не кредовский родной

только теориейв свое время в Альфе был (а может и есть) очень умный додаток, списывающий взад на карту при перемещении в Доходный сейф бабки, если они были засланы по p2pрешалось просто: проводилось внутри Альфы на другую карту, и уже в ней легко на сейф - бабки были, так сказать, подтвержденнымидумаю, если проведете p2p через Скарбнычку - должно 100% без офердрафтачто касается доступности после p2p - то да, не моментально, и иногда даже кажется более часа... но терпимосам стараюсь СЭПить всегда