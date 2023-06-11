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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 тра, 2023 02:39
flysoulfly написав: FinTech написав: flysoulfly написав:
Напомните, плиз: покупки Правильной картой до какого дня месяца надо совершать, чтоб выполнять условия начисления 6-тимесячного КБ ? (и про это приходила бы смс от банка)
Спасибо.
>>> см.здесь
а почему до 25го?
по всем канонам, так вообще до 20-го 😀viewtopic.php?p=5562132#p5562132
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Додано: Пон 29 тра, 2023 02:45
flysoulfly написав:
("пропало все"©)
если тянуть до последних дней, то получится как-то так
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Додано: Пон 29 тра, 2023 10:02
flysoulfly написав: FinTech написав: flysoulfly написав:
Напомните, плиз: покупки Правильной картой до какого дня месяца надо совершать, чтоб выполнять условия начисления 6-тимесячного КБ ? (и про это приходила бы смс от банка)
Спасибо.
>>> см.здесь
а почему до 25го?
("пропало все"©)
пробуйте, что Вам еще остается?
там саппорт конечно говорил что "считать научились", но как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма
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cohan
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Додано: Чет 01 чер, 2023 15:33
cohan написав:
там саппорт конечно говорил что "считать научились", но как известно в Кредо
по итогу - да, мож и "считать научились"
.
последняя необходимая оплата 29го
в 17:05, а 31го в 14:00 пришла смс про "условия выполнены".
Но вопрос
остался:
новый заброс денег и оплаты с какого числа начинать? неужели с 5го?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 09:34
вопрос остался:
новый заброс денег и оплаты с какого числа начинать?
неужели аж с 5го
в субботу-воскресенье пополнение тут тоже не кошер даже после СЕП4
И как правильно (СЕП или можно р2р чужой) пополнить Правильную карту на 6К, чтоб через 30-60 мин. снять их без овердрафта в ощадовском(это даром) банкомате
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:22
flysoulfly написав:
вопрос остался:
новый заброс денег и оплаты с какого числа начинать?
неужели аж с 5го
в субботу-воскресенье пополнение тут тоже не кошер даже после СЕП4
И как правильно (СЕП или можно р2р чужой) пополнить Правильную карту на 6К, чтоб через 30-60 мин. снять их без овердрафта в ощадовском(это даром) банкомате
В апреле 6к закинул 1го числа в выходной день, засчитали.
Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов
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emeta
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:09
emeta написав:
Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов
но... а практикой подтверждено?
cohan написав:
как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма
- а то банкомат не кредовский родной
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:26
flysoulfly написав: emeta написав:
Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов
но... а практикой подтверждено?
cohan написав:
как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма
- а то банкомат не кредовский родной
только теорией
в свое время в Альфе был (а может и есть) очень умный додаток, списывающий взад на карту при перемещении в Доходный сейф бабки, если они были засланы по p2p
решалось просто: проводилось внутри Альфы на другую карту, и уже в ней легко на сейф - бабки были, так сказать, подтвержденными
думаю, если проведете p2p через Скарбнычку - должно 100% без офердрафта
что касается доступности после p2p - то да, не моментально, и иногда даже кажется более часа... но терпимо
сам стараюсь СЭПить всегда
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cohan
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:43
оплата коммуналки в приложении входит в категорию необходимых трат в 3К/мес для бонуса по правильной?
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emeta
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:55
emeta написав:
оплата коммуналки в приложении входит в категорию необходимых трат в 3К/мес для бонуса по правильной?
подходит
>>> см.здесь
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FinTech
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