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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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Кредобанк 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 02:39

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  flysoulfly написав:Напомните, плиз: покупки Правильной картой до какого дня месяца надо совершать, чтоб выполнять условия начисления 6-тимесячного КБ ? (и про это приходила бы смс от банка)
Спасибо.
>>> см.здесь
а почему до 25го?
по всем канонам, так вообще до 20-го 😀
viewtopic.php?p=5562132#p5562132
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 02:45

  flysoulfly написав: :( ("пропало все"©)
если тянуть до последних дней, то получится как-то так
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 10:02

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  flysoulfly написав:Напомните, плиз: покупки Правильной картой до какого дня месяца надо совершать, чтоб выполнять условия начисления 6-тимесячного КБ ? (и про это приходила бы смс от банка)
Спасибо.
>>> см.здесь
а почему до 25го?
:( ("пропало все"©)


пробуйте, что Вам еще остается?
там саппорт конечно говорил что "считать научились", но как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:33

  cohan написав:там саппорт конечно говорил что "считать научились", но как известно в Кредо
по итогу - да, мож и "считать научились" :) .
последняя необходимая оплата 29го в 17:05, а 31го в 14:00 пришла смс про "условия выполнены".

Но вопрос :mrgreen: остался:
новый заброс денег и оплаты с какого числа начинать? неужели с 5го?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 09:34

вопрос остался:
новый заброс денег и оплаты с какого числа начинать?
неужели аж с 5го :?:
в субботу-воскресенье пополнение тут тоже не кошер даже после СЕП4 :?:

И как правильно (СЕП или можно р2р чужой) пополнить Правильную карту на 6К, чтоб через 30-60 мин. снять их без овердрафта в ощадовском(это даром) банкомате :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:22

Re: Кредобанк

flysoulfly написав:вопрос остался:
новый заброс денег и оплаты с какого числа начинать?
неужели аж с 5го :?:
в субботу-воскресенье пополнение тут тоже не кошер даже после СЕП4 :?:

И как правильно (СЕП или можно р2р чужой) пополнить Правильную карту на 6К, чтоб через 30-60 мин. снять их без овердрафта в ощадовском(это даром) банкомате :?:
В апреле 6к закинул 1го числа в выходной день, засчитали.
Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:09

  emeta написав:Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов
но... а практикой подтверждено?
  cohan написав: как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма

- а то банкомат не кредовский родной
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:26

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Поддержка и в отделении вещают, что даже если первое число месяца выходной, а вы закинули p2p или СЕП и средства уже на карте, то можете в тот же день обналичить в банкомате, не должно быть никаких оверов
но... а практикой подтверждено?
  cohan написав: как известно в Кредо "компьютер", "саппорт по телефону/сайте" и "курочки в отделении" - три разных несинхронизированных организма

- а то банкомат не кредовский родной


только теорией
в свое время в Альфе был (а может и есть) очень умный додаток, списывающий взад на карту при перемещении в Доходный сейф бабки, если они были засланы по p2p
решалось просто: проводилось внутри Альфы на другую карту, и уже в ней легко на сейф - бабки были, так сказать, подтвержденными

думаю, если проведете p2p через Скарбнычку - должно 100% без офердрафта

что касается доступности после p2p - то да, не моментально, и иногда даже кажется более часа... но терпимо

сам стараюсь СЭПить всегда
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:43

оплата коммуналки в приложении входит в категорию необходимых трат в 3К/мес для бонуса по правильной?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:55

  emeta написав:оплата коммуналки в приложении входит в категорию необходимых трат в 3К/мес для бонуса по правильной?
подходит
>>> см.здесь
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