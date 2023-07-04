FinTech написав:подходит
>>> см.здесь
Пошуковий функціонал у бота хороший, але над обробкою контексту ще треба працювати: у питанні йде мова про оплату у застосунку банки, а у "відповіді" про оплату у Інтернеті.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 18:22
Пошуковий функціонал у бота хороший, але над обробкою контексту ще треба працювати: у питанні йде мова про оплату у застосунку банки, а у "відповіді" про оплату у Інтернеті.
Додано: Нед 11 чер, 2023 18:36
Re: Кредобанк
а мені цікаво як ФінТех взагалі будь що знаходить на цьому форумі. Я на днях намагався користуючись місцевим пошуком знайти конкретне своє повідомлення - і так крутив запитами і сяк - і за півгодини марних старань плюнув на це заняття - пошук на форумі це просто "аЦЦкий ад" . Вже думав до ФінТеху звертатись за допомогою
Додано: Нед 11 чер, 2023 19:03
Alien
пошук тут взгалалі працює?
пробував пару разів - постійно 0 результатів, плюнув
Додано: Нед 11 чер, 2023 22:24
поиск не работает
тем не менее, постоянно появляются умники зачемопятьспрашивать145страницназадэтообсудилинеужелипроблемавоспользоватьсяпоиском
Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:54
Забавный функционал
Среди списка контрагентов ни одного водоканала, например
Новых не добавишь. Да и по тем, что есть - оплата не проходит
что-то пошло не так, звоните на горячку..
Те, в свою очередь, просят прислать скрины на почту для разбирательств
коммуналка таки в ПУМБе, а здесь магазины, интернет-покупки
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:03
Re: Кредобанк
Смс про виконання умов по правильній приходили цього місяці? Коли приходять смс?
|