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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:22

  FinTech написав:
  emeta написав:оплата коммуналки в приложении входит в категорию необходимых трат в 3К/мес для бонуса по правильной?
подходит
>>> см.здесь

Пошуковий функціонал у бота хороший, але над обробкою контексту ще треба працювати: у питанні йде мова про оплату у застосунку банки, а у "відповіді" про оплату у Інтернеті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:36

Re: Кредобанк

  klug написав:Пошуковий функціонал у бота хороший
а мені цікаво як ФінТех взагалі будь що знаходить на цьому форумі. Я на днях намагався користуючись місцевим пошуком знайти конкретне своє повідомлення - і так крутив запитами і сяк - і за півгодини марних старань плюнув на це заняття - пошук на форумі це просто "аЦЦкий ад" :evil: . Вже думав до ФінТеху звертатись за допомогою ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:03

Alien
пошук тут взгалалі працює?
пробував пару разів - постійно 0 результатів, плюнув :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:24

поиск не работает
тем не менее, постоянно появляются умники зачемопятьспрашивать145страницназадэтообсудилинеужелипроблемавоспользоватьсяпоиском
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:54

  emeta написав:оплата коммуналки в приложении входит в категорию необходимых трат в 3К/мес для бонуса по правильной?


Забавный функционал
Среди списка контрагентов ни одного водоканала, например
Новых не добавишь. Да и по тем, что есть - оплата не проходит
что-то пошло не так, звоните на горячку..
Те, в свою очередь, просят прислать скрины на почту для разбирательств

коммуналка таки в ПУМБе, а здесь магазины, интернет-покупки
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:03

Re: Кредобанк

Смс про виконання умов по правильній приходили цього місяці? Коли приходять смс?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:59

  tarasum написав:Смс про виконання умов по правильній приходили цього місяці? Коли приходять смс?

Мне в основном приходили на следующий день после выполнения, утром. В этом месяце не знаю, уже свои 6 отгулял, жду 500.
Monk23
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