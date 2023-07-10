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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:13

  Monk23 написав:Sagittarius ппц. Также, как вариант, налом вынести все с этой говнобанки. Ну по крайне мере, если это Правильная и сумма до 50к :)

Ну СЕП же нормально ходить. П'ять платіжок по 10К і алга!
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 9899100101
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