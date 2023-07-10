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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:13
Monk23 написав:Sagittarius
ппц. Также, как вариант, налом вынести все с этой говнобанки. Ну по крайне мере, если это Правильная и сумма до 50к
Ну СЕП же нормально ходить. П'ять платіжок по 10К і алга!
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