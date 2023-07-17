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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:13
Monk23 написав:Sagittarius
ппц. Также, как вариант, налом вынести все с этой говнобанки. Ну по крайне мере, если это Правильная и сумма до 50к
Ну СЕП же нормально ходить. П'ять платіжок по 10К і алга!
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:43
flysoulfly написав: tarasum написав:
Смс про виконання умов
Коли приходять ?
смс приходили через день-три после последней транзакции.
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:01
emeta написав:
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?
Могут выплатить и в конце
месяца.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:00
emeta написав: flysoulfly написав: tarasum написав:
Смс про виконання умов
Коли приходять ?
смс приходили через день-три после последней транзакции.
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?
Только что прилетели.
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Monk23
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Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40
Цього місяця приходило смс від банку про виконання умов по правильній карті? Відкривав того місяця,смс не було,хоча виконав умови напочатку місяця. Кц каже що умови виконання,а про смс не знають
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tarasum
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Додано: Пон 17 лип, 2023 09:25
Amethyst написав: Monk23 написав:
50к
Ну СЕП же нормально ходить. П'ять платіжок по 10К і алга!
"наш
финмониторинг будет считать это дроблением и потребует полный пакет документов"
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flysoulfly
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Додано: Пон 17 лип, 2023 09:37
Sagittarius написав:
З п'ятниці 7.07.2023 заблоковані P2P перекази з картки Кредо на картки інших банків через додатки інших банків
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- Куда бежать? Всему дому поменяли?
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flysoulfly
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Додано: Пон 17 лип, 2023 10:53
Monk23 написав: emeta написав:
flysoulfly написав:[quote="5593594:tarasum"]Смс про виконання умов
Коли приходять ?
смс приходили через день-три после последней транзакции.
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?
Только что прилетели.[/quote]Нет ещё (
Поддержка вещает, мол, ждите
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