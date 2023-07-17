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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

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Кредобанк 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:13

  Monk23 написав:Sagittarius ппц. Также, как вариант, налом вынести все с этой говнобанки. Ну по крайне мере, если это Правильная и сумма до 50к :)

Ну СЕП же нормально ходить. П'ять платіжок по 10К і алга!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:43

Re: Кредобанк

flysoulfly написав:
  tarasum написав:Смс про виконання умов
Коли приходять ?
смс приходили через день-три после последней транзакции.
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:01

  emeta написав:А когда собственно 500 грн обычно прилетают?
Могут выплатить и в конце месяца.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:00

  emeta написав:
flysoulfly написав:
  tarasum написав:Смс про виконання умов
Коли приходять ?
смс приходили через день-три после последней транзакции.
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?

Только что прилетели.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 14:40

Re: Кредобанк

Цього місяця приходило смс від банку про виконання умов по правильній карті? Відкривав того місяця,смс не було,хоча виконав умови напочатку місяця. Кц каже що умови виконання,а про смс не знають
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:25

  Amethyst написав:
  Monk23 написав: 50к

Ну СЕП же нормально ходить. П'ять платіжок по 10К і алга!
:mrgreen: "наш финмониторинг будет считать это дроблением и потребует полный пакет документов"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:37

  Sagittarius написав:З п'ятниці 7.07.2023 заблоковані P2P перекази з картки Кредо на картки інших банків через додатки інших банків

:shock:

...
- Крысюк?
...
- Куда бежать? Всему дому поменяли?
- Нет. Только вам.
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 10:53

Re: Кредобанк

Monk23 написав:
  emeta написав:
flysoulfly написав:[quote="5593594:tarasum"]Смс про виконання умов
Коли приходять ?
смс приходили через день-три после последней транзакции.
А когда собственно 500 грн обычно прилетают?

Только что прилетели.[/quote]Нет ещё (
Поддержка вещает, мол, ждите
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emeta
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  #<1 ... 9899100101
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