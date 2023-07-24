Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:53
Вроде, раньше здесь при заказе снятия валюты через горячку, если до 13:00,- то приходило через один рабдень.
Сейчас тоже так?
Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:45
Додано: Пон 24 лип, 2023 14:04
та ХЗ ...
Просто с отделения звонят аж за неделю и унылым голосом напоминают про будущее окончание депо, но сами заказ не принимают. Тупо.
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